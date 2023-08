EXPO « LES FABULEUX FARFELUS » Médiathèque A. Malraux Contrexéville, 1 septembre 2023, Contrexéville.

Contrexéville,Vosges

Exposition ludique pour les tout-petits (0-3 ans) reprenant le principe du pêle-mêle.

Les enfants et leurs accompagnants pourront donner libre court à leur imagination en manipulant la table-jeu et les cubes en mousse.. Tout public

Mercredi 2023-09-01 13:30:00 fin : 2023-09-30 17:30:00. 0 EUR.

Médiathèque A. Malraux rue Jean Moulin

Contrexéville 88140 Vosges Grand Est



Playful exhibition for toddlers (0-3 years) based on the principle of pêle-mêle.

Children and their carers can give free rein to their imagination by manipulating the play table and foam cubes.

Una exposición lúdica para niños pequeños (0-3 años) basada en el principio del revoltijo.

Los niños y sus cuidadores pueden dar rienda suelta a su imaginación jugando con la mesa de juegos y los cubos de espuma.

Spielerische Ausstellung für die Allerkleinsten (0-3 Jahre), die das Prinzip des pêle-mêle aufgreift.

Kinder und ihre Begleitpersonen können ihrer Fantasie freien Lauf lassen, indem sie mit dem Spieltisch und den Schaumstoffwürfeln hantieren.

Mise à jour le 2023-08-25 par DESTINATION VITTEL-CONTREXEVILLE