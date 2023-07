Balade contée « Au pays des contes et légendes landaises » Médiathèque à la plage Capbreton, 11 juillet 2023, Capbreton.

Capbreton,Landes

Sur la plage et par les sentiers ensablés, suivez les conteurs et conteuses pour un parcours onirique et fantastique au pays des contes et légendes landaises, bercés par les embruns et les vents marins avec Graines de contes.

Inscription obligatoire 24h : 05 58 72 21 61

Gratuit

A partir de 7 ans.

2023-07-11 fin : 2023-07-11 17:30:00. EUR.

Médiathèque à la plage Plage Notre Dame

Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine



On the beach and along sandy paths, follow the storytellers on a dreamlike journey through the land of Landes tales and legends, lulled by sea spray and sea breezes with Graines de contes.

Registration required 24h : 05 58 72 21 61

Free

Ages 7 and up

En la playa y por caminos de arena, siga a los narradores en un viaje onírico por el país de los cuentos y leyendas de las Landas, arrullado por el rocío del mar y la brisa marina con Graines de contes.

Inscripción previa 24 horas: 05 58 72 21 61

Gratis

A partir de 7 años

Folgen Sie am Strand und auf sandigen Pfaden den Erzählern und Erzählerinnen auf einem traumhaften und fantastischen Weg durch das Land der Märchen und Legenden der Landes, eingelullt von der Gischt und den Meereswinden mit Graines de contes (Märchensamen).

Anmeldung erforderlich 24h: 05 58 72 21 61

Kostenlos

Ab 7 Jahren

