2023-11-29 15:00:00

2023-11-29 17:00:00 Fabrique tes cartes Pop-Up !.

Fabrique tes cartes Pop-Up !

Anouck Boisrobert et Louis Rigaud sont deux auteurs illustrateurs passionnés par le Pop-up !

Ils ont développé leur univers très coloré en volume au travers de leur production d’albums.

Tu découvriras l’album Océano et tu fabriqueras tes cartes Pop-Up à la manière des deux artistes. Activité artistique pour les enfants de 6 à 10 ans (non accompagnés d’un adulte)

Sur inscription (à partir du 15 du mois précédant l’atelier) .

Médiathèque

907 Rue du Professeur Blayac

Montpellier 34080

