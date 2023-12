AIDE AUX DEVOIRS Médiathèque 907 Rue du Professeur Blayac Montpellier, 22 février 2024, Montpellier.

Montpellier Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-22 15:00:00

fin : 2024-02-22 18:00:00

Vous êtes élève, collégien ou lycéen et vous avez besoin d’être accompagné dans vos devoirs ?.

Vous êtes élève, collégien ou lycéen et vous avez besoin d’être accompagné dans vos devoirs ?

Présentez-vous à la médiathèque Pierresvives, un intervenant sera présent pour vous aider dans différentes matières et vous donner des conseils méthodologiques. Des collections et des ressources en ligne seront également mises à disposition.

Vacances scolaires, du mardi au vendredi, de 15h à 18h.

.

Médiathèque

907 Rue du Professeur Blayac

Montpellier 34080 Hérault Occitanie



Mise à jour le 2023-11-17 par PIERRESVIVES