JE LIS AVEC BÉBÉ Médiathèque 907 Rue du Professeur Blayac Montpellier, 6 décembre 2023, Montpellier.

Montpellier Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-06 10:30:00

fin : 2023-12-06

Un moment privilégié accompagné et guidé par les bibliothécaires..

Oreilles et yeux grand-ouverts, bien calé sur les genoux, le voyage au pays des histoires avec votre enfant peut commencer…

De 0 à 3 ans, accompagné d’un adulte

Sur inscription à partir du 15 du mois précédant l’atelier

.

Médiathèque

907 Rue du Professeur Blayac

Montpellier 34080 Hérault Occitanie



