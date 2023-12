ALLEZ, RACONTE ! Médiathèque 907 Rue du Professeur Blayac Montpellier, 27 janvier 2024, Montpellier.

Montpellier Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-27 16:00:00

fin : 2024-01-27 17:00:00

Une sélection de livres et histoires à écouter et regarder..

À vivre en famille, pour tous les âges. Sur inscription (inscription possible à partir du 15 du mois précédant l’atelier)

11/10/2023 > En lien avec la grande exposition « la 6ème extinction, le règne animal en péril », venez découvrir une sélection d’histoires sur les animaux.

04/11/2023 > En lien avec l’exposition « Mon petit point m’a dit », venez découvrir une sélection de livres tactiles et en braille.

13/12/2023 > Histoires de fin d’année

27/01/2024 > L’art dans les livres pour enfants

Médiathèque

907 Rue du Professeur Blayac

Montpellier 34080 Hérault Occitanie



