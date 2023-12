Cet évènement est passé ET SI ON JOUAIT ? Médiathèque 907 Rue du Professeur Blayac Montpellier Catégories d’Évènement: Hérault

Montpellier ET SI ON JOUAIT ? Médiathèque 907 Rue du Professeur Blayac Montpellier, 18 octobre 2023, Montpellier. Montpellier Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-10-18 15:00:00

fin : 2023-10-18 17:00:00 Envie de tester et de découvrir des jeux de société ?.

Envie de tester et de découvrir des jeux de société ?

Venez jouer avec nous… Chaque mois, une nouvelle thématique ! Septembre : Architecture

Octobre : Fantasy

Novembre : Animaux

Décembre : Imaginaire et Contes

Janvier : Espace

Février : Jeux de tuiles A partir de 6 ans sans inscription sauf séances spéciales :

le mercredi 13 septembre, sur inscription, à partir de 8 ans >Akropolis, 7 wonders Architect

le mercredi 8 novembre, sur inscription, à partir de 8 ans > jeux à venir .

Médiathèque

907 Rue du Professeur Blayac

Montpellier 34080 Hérault Occitanie

Mise à jour le 2023-11-17 par PIERRESVIVES Détails Catégories d’Évènement: Hérault, Montpellier Autres Code postal 34080 Lieu Médiathèque 907 Rue du Professeur Blayac Adresse Médiathèque 907 Rue du Professeur Blayac Ville Montpellier Departement Hérault Lieu Ville Médiathèque 907 Rue du Professeur Blayac Montpellier Latitude 43.625924 Longitude 3.8236854 latitude longitude 43.625924;3.8236854

Médiathèque 907 Rue du Professeur Blayac Montpellier Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montpellier/