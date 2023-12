Cet évènement est passé MARDI DES FEMMES Médiathèque 907 Rue du Professeur Blayac Montpellier Catégories d’Évènement: Hérault

Début : 2023-09-05 14:00:00

fin : 2023-09-05 16:00:00 Nous vous accompagnons dans vos démarches !.

Tous les mardis après-midi, permanence numérique en présence de bibliothécaires pour vous accompagner dans toutes vos démarches.

Le premier mardi du mois, nous nous retrouvons aussi autour d’un café ou d’un thé pour parler de nous, de nos envies et de nos projets et réfléchir ensemble au 8 mars qui nous ressemble.

Médiathèque

907 Rue du Professeur Blayac

Montpellier 34080 Hérault Occitanie

