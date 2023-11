Noël féérique : aprem’jeux Médiathèque, 685 rue du Docteur Tourasse Saint-Agrève, 2 décembre 2023, Saint-Agrève.

Saint-Agrève,Ardèche

Jeux d’adresse, jeux de construction et de stratégie, pour un rendez-vous convivial. Organisé par la bibliothèque et l’équipe du centre socio-culturel..

2023-12-02 14:00:00 fin : 2023-12-02 16:00:00. .

Médiathèque, 685 rue du Docteur Tourasse

Saint-Agrève 07320 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes



Games of skill, construction and strategy, for a friendly get-together. Organized by the library and the socio-cultural center team.

Juegos de habilidad, construcción y estrategia para un encuentro amistoso. Organizado por la biblioteca y el equipo del centro sociocultural.

Geschicklichkeitsspiele, Konstruktions- und Strategiespiele, für ein geselliges Beisammensein. Organisiert von der Bibliothek und dem Team des soziokulturellen Zentrums.

Mise à jour le 2023-11-16 par Office de Tourisme de Val’Eyrieux – Ardèche Hautes Vallées