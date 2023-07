Aprem’jeux Médiathèque, 685 rue du Docteur Tourasse Saint-Agrève, 20 juillet 2023, Saint-Agrève.

Saint-Agrève,Ardèche

Grands jeux en bois au jardin pour toute la famille

Animé par la médiathèque et le centre socioculturel..

2023-07-20 16:00:00

Médiathèque, 685 rue du Docteur Tourasse

Saint-Agrève 07320 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes



Large wooden games in the garden for the whole family

Organized by the media library and the sociocultural center.

Grandes juegos de madera en el jardín para toda la familia

Organizado por la mediateca y el centro sociocultural.

Große Holzspiele im Garten für die ganze Familie

Animiert von der Mediathek und dem soziokulturellen Zentrum.

Mise à jour le 2023-03-16 par Office de Tourisme de Val’Eyrieux – Ardèche Hautes Vallées