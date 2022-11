Les aventures du Père Noël – Festivités de fin d’année – 17/12 Médiathèque 48 rue Faidherbe 59260 Hellemmes Hellemmes Catégories d’évènement: Hellemmes

Que fait le Père Noël quand il ne travaille pas ? Comment s’y prend-il pour distribuer les cadeaux ? Pourquoi fait-il tout ça chaque année ? Médiathèque 48 rue Faidherbe 59260 Hellemmes 48 rue Faidherbe 59260 Hellemmes Hellemmes 59260 Nord Hauts-de-France [{« link »: « mailto:manisfestationsculturesports@mairie-hellemmes.fr »}] Mademoiselle Emma, la nièce du Père Noël, tout de rouge vêtue comme c’est la tradition dans sa famille, raconte aux enfants les aventures hilarantes qui arrivent chaque année à son tonton… Cette contée, toute en éclats de rire et en notes de musique, alterne des contes courts et pleins d’humour avec des chansons inédites ! LE PANTALON DU PÈRE NOËL

Le Père Noël est très gourmand. Si gourmand, qu’un soir, juste avant de monter dans son traîneau pour sa grande tournée de Noël, il a craqué son pantalon ! LA POUPÉE CAPUCINE

Le Père Noël a fabriqué une poupée qui parle et qui marche. Mais elle est si bavarde que les autres jouets la font tomber du traîneau ! LES CHEMINÉES

Le Père Noël déteste passer par les cheminées… ça lui rappelle la nuit où il est resté coincé ! LA MOTO DE L’ESPACE

Le Père Noël veut tout changer ! Une année, il a eu l’envie de remplacer son traîneau par une moto, son manteau rouge par un blouson de cuir. Cela ne fait pas un peu trop, non ? Conte de Noël et goûter proposés par la Création Continue

(3-6 ans / durée : 30 min)

Gratuit sur réservation : 03 20 41 82 57 ou manisfestationsculturesports@mairie-hellemmes.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-17T16:00:00+01:00

2022-12-17T18:00:00+01:00

