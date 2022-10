Tournois de cartes Pokémon médiathèque 44740 Batz sur mer

Tournois de cartes Pokémon médiathèque 44740 Batz sur mer, 25 octobre 2022, . Tournois de cartes Pokémon 25 octobre et 4 novembre médiathèque 44740 Batz sur mer Mardi 25 octobre et Vendredi 4 novembre, de 14h30 à 18h30, avec l’équipe de « Multitud, le temple du jeu » – Public Junior Les Pokémons débarquent à la médiathèque ! Un tournoi, trois rounds … médiathèque 44740 Batz sur mer médiathèque 44740 Batz sur mer 44740 [{« link »: « mailto:mediatheque@mairie-batzsurmer.fr »}] Mardi 25 octobre et** Vendredi 4 novembre,

de 14h30 à 18h30**,

avec l’équipe de « Multitud, le temple du jeu » – Public Junior Les Pokémons débarquent à la médiathèque ! Un tournoi, trois rounds et un seul vainqueur. Prépare ton meilleur deck et viens défier d’autres dresseurs. Des boosters sont à gagner ! Gratuit sur réservation indispensable au 02.40.23.89.51 ou sur mediatheque@mairie-batzsurmer.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-25T14:30:00+02:00

2022-11-04T18:30:00+01:00

Détails Autres Lieu médiathèque 44740 Batz sur mer Adresse médiathèque 44740 Batz sur mer lieuville médiathèque 44740 Batz sur mer

médiathèque 44740 Batz sur mer https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//