Micro-Folie à Onesse-Laharie Médiathèque – 281 Rue des Écoles Onesse-Laharie, 27 octobre 2023, Onesse-Laharie.

Onesse-Laharie,Landes

Retrouvez deux animations :

– La réalité virtuelle « Condamnés à jouer » bruegel

– Le jeu dans l’art.

2023-10-27 fin : 2023-10-27 18:00:00. .

Médiathèque – 281 Rue des Écoles

Onesse-Laharie 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine



See two animations:

– Virtual reality « Condamnés à jouer » bruegel

– Play in art

Ver dos animaciones:

– Realidad virtual « Condamnés à jouer » bruegel

– El juego en el arte

Finden Sie zwei Animationen :

– Virtuelle Realität « Verurteilt zu spielen » bruegel

– Das Spiel in der Kunst

Mise à jour le 2023-10-09 par OT Morcenx