ATELIER POP-UP Monuments de Royan *NOUVEAUTÉ* Médiathèque, 1 bis Rue de Foncillon, 15 avril 2023, Royan. ATELIER POP-UP Monuments de Royan *NOUVEAUTÉ* Samedi 15 avril, 10h00 Médiathèque, 1 bis Rue de Foncillon Gratuit, réservation obligatoire auprès de la médiathèque au 05 46 39 32 10 Après une présentation des monuments emblématiques de Royan, les enfants réalisent un panorama en relief en s’initiant à la technique du pop-up. Médiathèque, 1 bis Rue de Foncillon 1 bis Rue de Foncillon Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 46 39 32 10 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-15T10:00:00+02:00 – 2023-04-15T12:00:00+02:00

