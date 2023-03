Rencontre avec Brigitte Druenne-Prissette et Véronique Willmann Médiathèque, 1 bis Rue de Foncillon Royan Catégories d’Évènement: Charente-Maritime

Royan

Rencontre avec Brigitte Druenne-Prissette et Véronique Willmann Vendredi 14 avril, 18h30 Médiathèque, 1 bis Rue de Foncillon 6.50 €, réservation conseillée Rencontre avec Brigitte Druenne-Prissette et Véronique Willmann, autour du livre Royan, Construire dans l'urgence, Quartier Marne Yeuse (1945-1970)

2023-04-14T18:30:00+02:00 – 2023-04-14T20:00:00+02:00

2023-04-14T18:30:00+02:00 – 2023-04-14T20:00:00+02:00 La Geste

