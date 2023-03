L’heure du conte pour les petits : Ma cabanamoi ! Médiathèque, 1 bis Rue de Foncillon Royan Catégories d’Évènement: Charente-Maritime

Royan

L’heure du conte pour les petits : Ma cabanamoi ! Médiathèque, 1 bis Rue de Foncillon, 5 avril 2023, Royan. L’heure du conte pour les petits : Ma cabanamoi ! Mercredi 5 avril, 10h30 Médiathèque, 1 bis Rue de Foncillon Gratuit, réservation obligatoire auprès de la médiathèque au 05 46 39 32 10 Dans le cadre du Mois de l’Architecture, les heures du conte proposées par la médiathèque se déclinent sur le thème de l’architecture !

Lecture de plusieurs histoires dont Ma cabanamoi de Marie-Sabine Roger, aux éditions du Seuil. Noah se construit une cabane tout en haut d’un arbre, une cabane rien que pour lui, une cabane comme tous les enfants en rêvent. Oui mais voilà que le narrateur de l’histoire va lui mettre des bâtons dans les roues… Médiathèque, 1 bis Rue de Foncillon 1 bis Rue de Foncillon Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 46 39 32 10 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-05T10:30:00+02:00 – 2023-04-05T12:00:00+02:00

2023-04-05T10:30:00+02:00 – 2023-04-05T12:00:00+02:00 Editions du Seuil

Détails Catégories d’Évènement: Charente-Maritime, Royan Autres Lieu Médiathèque, 1 bis Rue de Foncillon Adresse 1 bis Rue de Foncillon Ville Royan Departement Charente-Maritime Age min 3 Age max 6 Lieu Ville Médiathèque, 1 bis Rue de Foncillon Royan

Médiathèque, 1 bis Rue de Foncillon Royan Charente-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/royan/

L’heure du conte pour les petits : Ma cabanamoi ! Médiathèque, 1 bis Rue de Foncillon 2023-04-05 was last modified: by L’heure du conte pour les petits : Ma cabanamoi ! Médiathèque, 1 bis Rue de Foncillon Médiathèque, 1 bis Rue de Foncillon 5 avril 2023 1 bis Rue de Foncillon Royan médiathèque Royan

Royan Charente-Maritime