Projection film documentaire : les reines du palace
Jeudi 23 novembre, 19h00
Médiathèque, 1 avenue de la Tête Verte

Septembre 2018, 49 femmes de chambres, pour la plupart issues de l'immigration et sans culture

militante, se mettent en grève au sein du palace Hyatt-Vendôme à Paris. Leur revendication :

en finir avec la précarité de la sous-traitance. Pendant trois mois, elles vont mener une lutte

en finir avec la précarité de la sous-traitance. Pendant trois mois, elles vont mener une lutte aussi spontanée que déterminée, aussi âpre que festive.

Médiathèque, 1 avenue de la Tête Verte
Saint-denis-de-l'hotel
02 38 59 04 10
mediatheque@ville-saintdenisdelhotel.fr

