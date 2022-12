Documentaire : Il était une forêt de Luc Jacquet Médiathèque, 1 avenue de la Tête Verte

Documentaire : Il était une forêt de Luc Jacquet Médiathèque, 1 avenue de la Tête Verte, 26 janvier 2023, . Documentaire : Il était une forêt de Luc Jacquet Jeudi 26 janvier 2023, 19h00 Médiathèque, 1 avenue de la Tête Verte Film choisi par les spectateurs et spectatrices lors d’une précédente projection. Médiathèque, 1 avenue de la Tête Verte Médiathèque, 1 avenue de la tête verte, Saint-denis-de-l’hotel Depuis des années, le cinéaste Luc Jacquet filme la nature, pour émouvoir et émerveiller les spectateurs à travers des histoires uniques et passionnantes. Sa rencontre avec le botaniste Francis Hallé a donné naissance à ce film patrimonial sur les ultimes grandes forêts primaires des tropiques, sanctuaires de le biodiversité planétaire. « Il était une forêt » offre une plongée exceptionnelle dans ce monde sauvage resté dans son état originel, en parfait équilibre, où chaque organisme, du plus petit au plus grand, joue un rôle essentiel. Pour ados et adultes.

