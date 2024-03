Médiateurs d’un soir : les élèves du Lycée Zola vous présentent leurs travaux Musée des Beaux-Arts et d’Histoire naturelle Châteaudun, samedi 18 mai 2024.

Médiateurs d’un soir : les élèves du Lycée Zola vous présentent leurs travaux Nuit européenne des musées 2024 Samedi 18 mai, 19h30 Musée des Beaux-Arts et d’Histoire naturelle entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-18T19:30:00+02:00 – 2024-05-18T23:00:00+02:00

Fin : 2024-05-18T19:30:00+02:00 – 2024-05-18T23:00:00+02:00

Dans la cadre de l’opération » La classe, l’oeuvre », des élèves du lycée Zola de Châteaudun vous présentent le travail qu’ils ont réalisé en lien avec les collections du musée. Médiateur et médiatrice d’un soir, chaque élève expliquera sa démarche aux visiteurs : choix de l’objet retenu, croquis et travai final.

Musée des Beaux-Arts et d’Histoire naturelle 3 rue Toufaire 28200 Châteaudun Châteaudun 28200 Saint-Jean Eure-et-Loir Centre-Val de Loire http://www.ville-chateaudun.com Créé en 1897 suite à la réunion en un même lieu des collections archéologiques de la Société Dunoise, des tableaux déposés par l’Etat et de la gigantesque collection d’oiseaux du Marquis de Tarragon, le musée propose des collections qui font voyager les visiteurs à travers les continents et les siècles.

© Musée des Beaux-Arts et d’Histoire naturelle 130kms de Paris 45kms de Chartres 48kms d’Orléans

© museechateaudun