Médiateur d’un soir au Musée d’Orange Musée d’art et d’histoire d’Orange Orange, samedi 18 mai 2024.

Médiateur d’un soir au Musée d’Orange La classe, l’œuvre ! Samedi 18 mai, 17h00 Musée d’art et d’histoire d’Orange

Classe de 5e Le projet se déroulera dans la salle du cadastre. Ensemble, les élèves ont fait le choix de travailler sur le masque acrotère d’Hercule, ils réaliseront une production en arts plastiques qui le représente. Leur production sera affichée dans la salle du cadastre et un ou deux élèves prendront la casquette de médiateur en la présentant au public.

Classe de 2nde Les élèves auront pour objectif de se répartir dans les 4 salles du premier étage, à savoir la salle de la Principauté, la salle Wetter, la salle du cabinet de curiosités, le salon Gasparin. Ils se se répartiront par groupes dans les différentes salles évoquées et choisiront une œuvre pour laquelle ils réaliseront une production littéraire. Les productions littéraires seront présentées par un élève du groupe.

