Samedi 14 octobre 2023 à Saint-Céré (Lot)

14h, à la médiathèque : présentation par Sèrgi Carles de son livre bilingue Istòria d’un sauvatjòt – Je suis cet enfant (édition Letras d’Òc).

Lecture d’extraits du récit dans les deux langues. Questions et échanges entre l’auteur et le public. Dédicaces suivies d’un goûter. Entrée libre.

16h30, à l’auditorium : où en est-on de l’enseignement de l’occitan ? par Alain Raynal avec des interventions d’élèves. Ouvert à tous.

Ancien conseiller pédagogique d’occitan dans le Tarn-et-Garonne, ancien président du CREO Toulouse et président fondateur de l’université de Laguépie, il évoquera à la fois les avancées avec la loi Molac notamment et les difficultés qui existent sur le terrain. Des productions d’élèves seront aussi présentées à cette occasion. Possibilité pour le public d’intervenir.

18h30, à la salle polyvalente : apéritif chanté mêlant le traditionnel et la création suivi d’une restauration sur place. Prix : 10 euros par personne.

À partir de 21h : bal traditionnel avec le groupe Cal Camina.

Hugo, Polo, Clare, Robert et Julie mélangent avec une même énergie les gigues, polkas, scottishs, bourrées, farandoles, tarentelles enflammées mais aussi des mazurkas, valses et ballades. Cette grande variété de styles et de climats musicaux est servie par un choix d’instruments comme l’accordéon, la mandoline, le banjo, le violon, la guitare, la flûte et le chant. C’est une musique tonique et énergique qui vous est proposée dans une ambiance festive.

Participation libre. Stand de livres et produits culturels occitans.

Diaporama retraçant les 10 ans de l’Association.

Mediatèca (Sent Seren) 18 avenue Victor Hugo 46400 Saint-Céré

2023-10-14T14:00:00+02:00 – 2023-10-14T23:30:00+02:00

