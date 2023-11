Encontre literari amb Cristian Andrieu Mediatèca (Pinçaguèl) Pinsaguel Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Pinsaguel Encontre literari amb Cristian Andrieu Mediatèca (Pinçaguèl) Pinsaguel, 18 novembre 2023, Pinsaguel. Encontre literari amb Cristian Andrieu Samedi 18 novembre, 10h30 Mediatèca (Pinçaguèl) Cristian ANDRIEU a revirat de pèças cortetas de Roland Dubillard : Diablògues.

Ne fa una presentacion amb de lecturas teatralizadas causidas, acompanhadas de la traduccion en francés en video. Les Pescofis de Pinsaguel

assopescofis@gmail.com

06 32 28 88 84 Mediatèca (Pinçaguèl) 1 rue du ruisseau 31120 Pinsaguel Pinsaguel 31120 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « email », « value »: « assopescofis@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 32 28 88 84 »}] [{« link »: « mailto:assopescofis@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-18T10:30:00+01:00 – 2023-11-18T12:00:00+01:00

2023-11-18T10:30:00+01:00 – 2023-11-18T12:00:00+01:00 rencontre teatre Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Pinsaguel Autres Lieu Mediatèca (Pinçaguèl) Adresse 1 rue du ruisseau 31120 Pinsaguel Ville Pinsaguel Departement Haute-Garonne Lieu Ville Mediatèca (Pinçaguèl) Pinsaguel latitude longitude 43.507069;1.389887

Mediatèca (Pinçaguèl) Pinsaguel Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pinsaguel/