Parla ta lenga : contes d’ici et d’ailleurs Mediatèca Pierre Fanlac Périgueux Catégories d’Évènement: Dordogne

Périgueux Parla ta lenga : contes d’ici et d’ailleurs Mediatèca Pierre Fanlac Périgueux, 14 octobre 2023, Périgueux. Parla ta lenga : contes d’ici et d’ailleurs Samedi 14 octobre, 20h30 Mediatèca Pierre Fanlac 8€ > 15€ Aprep la jornada d’encontre daus talhiers de lenga, lo monde podrán venir a la « serada contes » perpausada per Novelum. A comptar de las 8 oras 30 de l’enser Micheu Chapduelh, Monica Burg e Daniel L’Homond vos contarán lors istòrias.

Micheu Chapduelh vos presentará sos contes, de tornar trobar dins son noveu libre Las set filhas dau Diable etld. Mediatèca Pierre Fanlac 12 Avenue Georges Pompidou, 24000 Périgueux Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.novelum-ieo24.fr/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 01 04 82 87 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T20:30:00+02:00 – 2023-10-14T23:30:00+02:00

2023-10-14T20:30:00+02:00 – 2023-10-14T23:30:00+02:00 Contes occitan Détails Catégories d’Évènement: Dordogne, Périgueux Autres Lieu Mediatèca Pierre Fanlac Adresse 12 Avenue Georges Pompidou, 24000 Périgueux Ville Périgueux Departement Dordogne Lieu Ville Mediatèca Pierre Fanlac Périgueux latitude longitude 45.187437;0.721669

Mediatèca Pierre Fanlac Périgueux Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/perigueux/