MEDIAPERO ‘SAINT PATRICK’ Saulxures-sur-Moselotte Saulxures-sur-Moselotte Catégories d’évènement: Saulxures-sur-Moselotte

Vosges

MEDIAPERO ‘SAINT PATRICK’ Saulxures-sur-Moselotte, 18 mars 2022, Saulxures-sur-Moselotte. MEDIAPERO ‘SAINT PATRICK’ MEDIATHEQUE 11 Rue Pasteur Saulxures-sur-Moselotte

2022-03-18 19:00:00 19:00:00 – 2022-03-18 22:00:00 22:00:00 MEDIATHEQUE 11 Rue Pasteur

Saulxures-sur-Moselotte Vosges Saulxures-sur-Moselotte Médiapéro sur le thème de la St Patrick animé par Fred and Company

(Piano, Flute, Cornemuse).

12€ Sur réservation comprenant :

Animation ,1 assiette Irlandaise sous forme de buffet + 1 shot de Whisky. bibliothèque@saulxures-sur-moselotte.fr +33 3 29 24 52 13 acl

MEDIATHEQUE 11 Rue Pasteur Saulxures-sur-Moselotte

dernière mise à jour : 2022-03-05 par

Détails Catégories d’évènement: Saulxures-sur-Moselotte, Vosges Autres Lieu Saulxures-sur-Moselotte Adresse MEDIATHEQUE 11 Rue Pasteur Ville Saulxures-sur-Moselotte lieuville MEDIATHEQUE 11 Rue Pasteur Saulxures-sur-Moselotte Departement Vosges

Saulxures-sur-Moselotte Saulxures-sur-Moselotte Vosges https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saulxures-sur-moselotte/

MEDIAPERO ‘SAINT PATRICK’ Saulxures-sur-Moselotte 2022-03-18 was last modified: by MEDIAPERO ‘SAINT PATRICK’ Saulxures-sur-Moselotte Saulxures-sur-Moselotte 18 mars 2022 Saulxures-sur-Moselotte Vosges

Saulxures-sur-Moselotte Vosges