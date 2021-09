Toulouse Médiathèque Saint-Exupéry Haute-Garonne, Toulouse Médiamots, l’aire des mots slame en direc Médiathèque Saint-Exupéry Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Médiathèque Saint-Exupéry, le mercredi 20 octobre à 16:00

Mercredi 20 octobre à 16h Slam – Improvisation – Déambulation « Dire, c'est se régaler de mots que l'on picore, composer des menus en fonction de nos humeurs. Ne restez pas sur votre faim, il y en aura pour tous les goûts ! » Forte d'un talent d'improvisation poétique, Muriel Bélouga vous propose, à partir d'un mot de votre choix, de vous déclamer un poème.

2021-10-20T16:00:00 2021-10-20T18:00:00

