MEDIAMIDI Grenay, 27 avril 2022

MEDIAMIDI 2ter, rue Jules Guesde Grenay

2022-04-27 – 2022-04-27

2ter, rue Jules Guesde Grenay Pas-de-Calais

Grenay On réalise ensemble soit le repas, soit le dessert qu’on partage à midi autour d’un micro-récital et parfois de lectures.

> Pour le repas, Wioletta interroge les recettes bien connues en Pologne et nous livre son chou farci comme elle nous confie son histoire..

Atelier limité à 15 personnes.

Lieu : la salle Carin, rue Beaucamp, près de l’église du Mont Carmel.

> Pour le dessert, notre pâtissier complice Eric Bayard “gault et millauisé” pour son légendaire croustillant vous fera partager la recette du pain perdu.

Atelier de 10h à 12h, limité à 10 personnes à la Médiathèque-Estaminet .

L’apéro d’Elo – 19h / réservation indispensable

“Musique de Table” : On connaît les fameux airs de folklore polonais qui rythment notre cher bassin minier, c’est chose certaine … Mais connaît-on les compositeurs polonais du XVII siècle comme Zieleński qui a écrit 121 compositions religieuses ? Comme Zenlenka, considéré comme le plus grand compositeur du pays. Si le grand maître luthérien de Leipzig, Jean Sebastien Bach embrasse le monde de sa sérénité son homologue catholique navigue dans des eaux plus introspectives et passionnées.

Le chou farci de Wiolettas lasagnes de la Mama de Johanna

+ le pain perdu d’Eric Bayard

+ l’apéro d’Elo

culture@grenay.fr +33 3 66 54 00 54 https://www.ronny-coutteure.fr/

