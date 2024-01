Spectacle « Cielo » de la Compagnie Oleia MédiaLudothèque Bourg-Saint-Maurice, mercredi 13 mars 2024.

Spectacle « Cielo » de la Compagnie Oleia Conte et musique – Spectacle pour enfants de 0-6 ans Mercredi 13 mars, 10h00, 11h00 MédiaLudothèque

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-13T10:00:00+01:00 – 2024-03-13T10:40:00+01:00

Fin : 2024-03-13T11:00:00+01:00 – 2024-03-13T11:40:00+01:00

« C’est l’histoire d’une petite marmotte qui, ne voulant pas dormir, laisse libre cours à son imagination débordante et part en voyage au fil de l’eau et des saisons avec son amie la libellule. Un nuage malicieux, une rivière printanière, un océan déserté par les poissons, des étoiles bavardes, un arbre aux mille et une couleurs… Au son de harpes,de danses et de percussions, les enfants vont vivre moult péripéties avec ces deux personnages, sensibles et joueurs ! »

Nombre de places limité.

MédiaLudothèque 271, Grande Rue 73700 BOURG SAINT MAURICE Bourg-Saint-Maurice 73700 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes