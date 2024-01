Exposition Les chaises MédiaLudothèque Bourg-Saint-Maurice, samedi 9 mars 2024.

Exposition Les chaises Exposition graphique et poétique de Raphaële Frier et Clothilde Staës 9 – 27 mars MédiaLudothèque

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-09T09:00:00+01:00 – 2024-03-09T12:30:00+01:00

Fin : 2024-03-27T14:00:00+01:00 – 2024-03-27T18:30:00+01:00

Réalisée par les éditions « Le port a jauni » (éditeur jeunesse d’albums bilingues arabe/français et d’ouvrages poétiques, basé à Marseille), l’exposition est destinée à accompagner la découverte du recueil des poèmes « »Les chaises » » de Raphaële Frier et de Clothilde Staës.

Elle est une déclinaison sensorielle et corporelle du recueil à travers la présentation de gravures originales pour le rapport à la matière qu’une reproduction ne peut induire, le format des images agrandies et l’effet que cela peut avoir sur l’enfant.

L’enfant se retrouve devant des panneaux qui font 30 cm sur 2 mètres de haut :

– L’oralité : des casques d’écoute sont mis à disposition de l’usager avec une traduction sonore des textes lus dans les deux langues, arabe et français,

– Le jeu : des jeux autour de la langue, du dessin et de la calligraphie. »

Une exposition prêtée par le service départemental Savoie-Biblio.

Dans le cadre de la semaine Petite enfance.

MédiaLudothèque 271, Grande Rue 73700 BOURG SAINT MAURICE Bourg-Saint-Maurice 73700 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes