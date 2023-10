Cet évènement est passé Concours de nouvelles 5ème édition – Du 21 octobre au 24 février 2024 Médialudo – Odyssud Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse Concours de nouvelles 5ème édition – Du 21 octobre au 24 février 2024 Médialudo – Odyssud Toulouse, 21 octobre 2023, Toulouse. Concours de nouvelles 5ème édition – Du 21 octobre au 24 février 2024 21 octobre 2023 – 24 février 2024 Médialudo – Odyssud Renseignements Le secret, intime, caché, dérobé, sournois… mais jamais anodin. Des secrets d’enfantillage au secret de famille, des trahisons au non-dits, de celui qui touche un grand nombre ou qui ne concerne que quelques personnes, sombre ou léger, le secret sait prendre une place importante dans nos vies…

Tous les registres sont acceptés : polar, fantastique, récit de vie…

La nouvelle devra être d’une longueur de 3 à 5 pages.

Les textes accompagnés du bulletin de participation (individuel ou collectif) devront être envoyés avant le 24 février 2024 sous format numérique par courriel à : concours.nouvelles@mairie-blagnac.fr

Les résultats seront proclamés et les prix décernés à partir du jeudi 2 mai 2024. Pour tout savoir sur le règlement c'est ici Télécharger la fiche d'inscription… Tout public | Dès 16 ans Médialudo – Odyssud 4 Avenue du Parc, 31700 Blagnac Toulouse 31500

