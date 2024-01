Atelier d’écriture – Samedi 27 janvier Médialudo Blagnac, samedi 27 janvier 2024.

Atelier d’écriture – Samedi 27 janvier RDV littéraire à la Médialudo Samedi 27 janvier, 14h00 Médialudo Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-27T14:00:00+01:00 – 2024-01-27T17:00:00+01:00

Fin : 2024-01-27T14:00:00+01:00 – 2024-01-27T17:00:00+01:00

Cet après-midi est une immersion pour écrire une nouvelle.

Durant trois heures, une invitation à plonger dans un univers pour lier l’imaginaire et le plausible.

Familiarisez-vous avec les contraintes de cette forme littéraire et le thème du secret.

Avec Elise Vandel, du Cabinet d’Écritures

Entrée libre

Dès 16 ans

Médialudo 4 Avenue du Parc, 31700 Blagnac Blagnac 31700 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05 61 71 75 20 »}, {« type »: « email », « value »: « medialudo@mairie-blagnac.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://medialudo.blagnac.fr/ »}]

medialudo blagnac