Bricoludo : création d’un kaléïdoscope – Samedi 13 janvier Médialudo Blagnac, 13 janvier 2024, Blagnac.

Bricoludo : création d’un kaléïdoscope – Samedi 13 janvier Samedi 13 janvier 2024, 10h00 Médialudo Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-13T10:00:00+01:00 – 2024-01-13T11:30:00+01:00

Fin : 2024-01-13T10:00:00+01:00 – 2024-01-13T11:30:00+01:00

Sur inscription | Parents-enfants dès 4 ans

Médialudo 4 Avenue du Parc, 31700 Blagnac Blagnac 31700 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05 61 71 75 20 »}, {« type »: « email », « value »: « medialudo@mairie-blagnac.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://medialudo.blagnac.fr/ »}]

atelier odyssud