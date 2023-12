Littératures de l’imaginaire : Le Book Club des Sorciers ! – Vendredi 12 janvier Médialudo Blagnac, 12 janvier 2024, Blagnac.

Littératures de l’imaginaire : Le Book Club des Sorciers ! – Vendredi 12 janvier Vendredi 12 janvier 2024, 18h00 Médialudo Renseignements

Début : 2024-01-12T18:00:00+01:00 – 2024-01-12T20:00:00+01:00

La Médialudo vous propose quatre rendez-vous, entre janvier et mai 2024, pour papoter autour de vos lectures préférées !

Lectures communes, challenges, partage, rencontres sont au programme !

Et comme les hiboux sont en grève, retrouvez toutes les informations nécessaires sur nos réseaux @blagnacculture !

A partir de 15 ans

Médialudo 4 Avenue du Parc, 31700 Blagnac Blagnac 31700 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05 61 71 75 20 »}, {« type »: « email », « value »: « medialudo@mairie-blagnac.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://medialudo.blagnac.fr/ »}]

lecture medialudo