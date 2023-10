Rdv numérique – Samedi 4 novembre Médialudo Blagnac Catégories d’Évènement: Blagnac

Haute-Garonne Rdv numérique – Samedi 4 novembre Médialudo Blagnac, 4 novembre 2023, Blagnac. Rdv numérique – Samedi 4 novembre Samedi 4 novembre, 10h00 Médialudo Sur inscription Le codage vous intéresse ? Le langage Python est le plus adapté pour se lancer dans cet univers, autant pour un niveau dbutant qu’expert. Ensemble, nous

découvrirons les structures de base de l’algoithmique et de la programmation, puis nous coderons un morpion pour s’initier aux interfaces graphiques. Des connaissances en programmation ou en Scratch sont fortement recommandées car le ryhme est assez soutenu. Atelier sur toute la journée ! En partenariat avec Les Luborantins Médialudo 4 Avenue du Parc, 31700 Blagnac Blagnac 31700 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05 61 71 75 20 »}, {« type »: « email », « value »: « medialudo@mairie-blagnac.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-04T10:00:00+01:00 – 2023-11-04T17:00:00+01:00

2023-11-04T10:00:00+01:00 – 2023-11-04T17:00:00+01:00 médialudo blagnac Détails Catégories d’Évènement: Blagnac, Haute-Garonne Autres Lieu Médialudo Adresse 4 Avenue du Parc, 31700 Blagnac Ville Blagnac Departement Haute-Garonne Lieu Ville Médialudo Blagnac latitude longitude 43.634274;1.384277

Médialudo Blagnac Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/blagnac/