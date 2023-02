Conférence : Profession Chef d’orchestre – Mardi 14 mars Médialudo, 14 mars 2023, Blagnac.

Conférence : Profession Chef d’orchestre – Mardi 14 mars Mardi 14 mars, 18h30 Médialudo

Renseignements

Rencontre musicale

Médialudo 4 Avenue du Parc, 31700 Blagnac Blagnac 31700 Haute-Garonne Occitanie

Jean-Guy Olive, chef assistant de l’Orchestre de Chambre de Toulouse est aussi directeur musical du Brass-Band de Toulouse, de l’Orchestre symphonique de l’Université de Toulouse et chef invité de l’orchestre d’harmonie H2O. Il est chargé de la classe de direction d’orchestre au sein du CRR où il dirige deux orchestres d’harmonie, trois orchestres symphoniques et le Brass-band. Il est également chargé des classes d’orchestre du Conservatoire de musique et de danse «Résonance». Divers projets l’ont amené à collaborer étroitement avec des chefs internationaux tels que Georges PRETRE et Tugan SOKHIEV. Il est régulièrement sollicité pour encadrer des stages de direction d’orchestre dans lesquels il partage son dynamisme et son expertise musicale et pédagogique afin de développer curiosité et engagement artistique.

Gratuit | Entrée libre |Tout public



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-14T18:30:00+01:00

2023-03-14T19:30:00+01:00