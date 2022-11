Sélection de noël, On en parle à la Médialudo ! – Samedi 10 décembre Médialudo Blagnac Catégories d’évènement: Blagnac

Sélection de noël, On en parle à la Médialudo ! – Samedi 10 décembre
Samedi 10 décembre, 15h00

Partageons nos plus beaux coup de cœur (jeux, jouets, livres, musiques…) pour s’inspirer et se donner de bonnes idées avant les fêtes de fin d’année ! Médialudo 4 Avenue du Parc, 31700 Blagnac Blagnac 31700 Haute-Garonne Occitanie Tout public | Entrée libre

2022-12-10T15:00:00+01:00

2022-12-10T17:00:00+01:00

