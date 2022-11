Table ronde « Créatrices aujourd’hui » – Les 22 et 23 novembre Médialudo Blagnac Catégories d’évènement: Blagnac

Les services culturels de la ville se rassemblent afin de partager avec vous le regard singulier de créatrices. Médialudo 4 Avenue du Parc, 31700 Blagnac Blagnac 31700 Haute-Garonne Occitanie Prenons le temps d’écouter, de partager, de s’énerver, de se réjouir, et de s’interroger sur les questions d’égalité dans les milieux artistiques et culturels. Table ronde « Créatrices Aujourd’hui »

Mardi 22 novembre de 18h à 19h30 | Auditorium Odyssud

Avec Lucile de Pesloüan et Laure Devenelle

Tout public | Gratuit Vernissage

Mardi 22 novembre à 19h30 | Salle d’exposition

Moment convivial avec Laure Devenelle autour de son exposition La Couleur du Merveilleux

Tout public | Gratuit Vente et dédicace de l’autrice Lucile de Pesloüan

Mercredi 23 novembre de 16h à 17h | Médialudo

Tout public | Gratuit

