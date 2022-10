Rentrée littéraire : On en parle à la Médialudo ! – Samedi 22 octobre Médialudo Blagnac Catégories d’évènement: Blagnac

Haute-Garonne

Rentrée littéraire : On en parle à la Médialudo ! – Samedi 22 octobre Médialudo, 22 octobre 2022, Blagnac. Rentrée littéraire : On en parle à la Médialudo ! – Samedi 22 octobre Samedi 22 octobre, 15h00 Médialudo

Partageons nos lectures de cette nouvelle rentrée littéraire lors de cet après-midi qui inaugure la saison des rendez-vous « On en parle à la Médialudo ! ». Médialudo 4 Avenue du Parc, 31700 Blagnac Blagnac 31700 Haute-Garonne Occitanie Tout public | Entrée libre

2022-10-22T15:00:00+02:00

2022-10-22T17:00:00+02:00

