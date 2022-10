Soirée jeux – Les 21 et 22 octobre Médialudo Blagnac Catégories d’évènement: Blagnac

Haute-Garonne

Soirée jeux – Les 21 et 22 octobre Médialudo, 21 octobre 2022, Blagnac. Soirée jeux – Les 21 et 22 octobre 21 et 22 octobre Médialudo

Sur inscription

En famille, entre amis ou seul, venez jouer autour d’un repas partagé Médialudo 4 Avenue du Parc, 31700 Blagnac Blagnac 31700 Haute-Garonne Occitanie Soirée conviviale assurée ! Lors de cette soirée vous pourez en plus bénéficier d’une initiation au jeu de rôle ! Sur inscription | Dès 12 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-21T19:00:00+02:00

2022-10-22T22:30:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: Blagnac, Haute-Garonne Autres Lieu Médialudo Adresse 4 Avenue du Parc, 31700 Blagnac Ville Blagnac Age minimum 12 Age maximum 99 lieuville Médialudo Blagnac Departement Haute-Garonne

Médialudo Blagnac Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/blagnac/

Soirée jeux – Les 21 et 22 octobre Médialudo 2022-10-21 was last modified: by Soirée jeux – Les 21 et 22 octobre Médialudo Médialudo 21 octobre 2022 Blagnac Médialudo Blagnac

Blagnac Haute-Garonne