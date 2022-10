Atelier gaming : découverte d’un jeu vidéo : Edith Finch – Mercredi 19 octobre Médialudo Blagnac Catégories d’évènement: Blagnac

Partez à la découverte d’un jeu coopératif : Keep Talking and Nobody Explodes Médialudo 4 Avenue du Parc, 31700 Blagnac Blagnac 31700 Haute-Garonne Occitanie Et si nous vous invitions à déguster un jeu vidéo … ?! Les ateliers gaming de la Médialudo sont placés sous le signe de la découverte. Au menu : des séances de 2h pour se plonger intensément dans des jeux narratifs, indépendants, collaboratifs trop méconnus à notre goût… pour satisfaire les plus gros appétits ! En octobre, nous vous proposons la découverte du jeu vidéo Edith Finch Gratuit | Sur inscription | A partir de 14 ans

