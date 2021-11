Fayl-Billot Médiathèque Au Gré des Vans Fayl-Billot, Haute-Marne Medialab : atelier vidéoludique Médiathèque Au Gré des Vans Fayl-Billot Catégories d’évènement: Fayl-Billot

Venez découvrir l’évolution du jeu vidéo depuis ses origines jusqu’à aujourd’hui. Expérimentez les jeux, suivez les évolutions techniques et découvrez la culture vidéo-ludique héritée de cette histoire. Lors de cet atelier un récit chronologique et ludique du jeu vidéo vous sera présenté puis nous échangerons manette à la main nos expériences de joueurs expérimentés ou néophyte

Atelier de pratique collective pour s'initier à des jeux atypiques et découvrir des aspects méconnus de la culture vidéo-ludique

2021-12-08T14:00:00 2021-12-08T17:00:00

