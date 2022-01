Medialab : atelier imprimante 3D Chevillon,52170 Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Roubaix

Medialab : atelier imprimante 3D Chevillon,52170, 10 février 2022, Roubaix. Medialab : atelier imprimante 3D

Chevillon, 52170, le jeudi 10 février à 14:00

Organisé avec le soutien de la médiathèqe départementale de la Haute-Marne. L’impression 3d consiste à superposer des couches de thermoplastique (PLA pour le plastique d’origine végétale) à l’aide d’une imprimante 3D. Grâce à cet outil on peut réaliser de petits objets soit en les concevant de toutes pièces soit en s’inspirant de modèles libres disponibles en ligne.

Entrée libre sur réservations

Lors de cet atelier vous pourrez vous initier à la modélisation en 3d puis repartir avec un objet réalisé grâce à l’imprimante Ultimaker 2Go. Chevillon,52170 Médiathèque, rue du Château Roubaix Centre Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-10T14:00:00 2022-02-10T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Roubaix Autres Lieu Chevillon,52170 Adresse Médiathèque, rue du Château Ville Roubaix lieuville Chevillon,52170 Roubaix Departement Nord

Chevillon,52170 Roubaix Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/roubaix/

Medialab : atelier imprimante 3D Chevillon,52170 2022-02-10 was last modified: by Medialab : atelier imprimante 3D Chevillon,52170 Chevillon,52170 10 février 2022 52170 Roubaix Chevillon roubaix

Roubaix Nord