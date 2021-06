Bréel gîte de Bréel Bréel, Orne Médi’A’dos: actus et nature. gîte de Bréel Bréel Catégories d’évènement: Bréel

Médi'A'dos: actus et nature. gîte de Bréel, 26 juillet 2021-26 juillet 2021, Bréel.

du lundi 26 juillet au vendredi 30 juillet

En plein coeur de la suisse Normande, proche du site naturel des roches d’Oëtre, l’association FLASH propose un séjour Ados de 5 jours. Les jeunes seront accueillis dans un gîte sur la commune de Bréel. Au programme: réalisation de courts métrage avec l’association le Vidéobus, web radio, réalisation d’un journal TV, d’une gazette, accrobranche, animations nature avec le CPIE.

800 euros

dans le cadre de l'opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l'Éducation Nationale. gîte de Bréel le bourg 61100 Bréel

2021-07-26T10:00:00 2021-07-26T23:59:00;2021-07-27T00:00:00 2021-07-27T23:58:00;2021-07-28T00:00:00 2021-07-28T23:58:00;2021-07-29T00:00:00 2021-07-29T23:58:00;2021-07-30T00:00:00 2021-07-30T17:00:00

