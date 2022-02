Mediacrash Cinéma Star Saint-Exupéry Strasbourg Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Mediacrash

Cinéma Star Saint-Exupéry, le mardi 22 mars à 20:00

Cinéma Star Saint-Exupéry, le mardi 22 mars à 20:00

Il y a ce que vous voyez, ce que certains souhaitent que vous voyiez, et ce que vous ne voyez pas. Jamais la France n’a connu une telle concentration des médias privés. Quelques industriels milliardaires, propriétaires de télévisions, radios, journaux utilisent leurs médias pour défendre leurs intérêts privés. Au détriment de l’information d’intérêt public. En cachant ce qui est essentiel, en grossissant ce qui est accessoire, ces médias façonnent, orientent, hystérisent pour certains le débat. Avec la complicité de certains responsables politiques, qui s’en accommodent volontiers. Mediapart et Premières Lignes vous racontent les coulisses des grands médias. Projection en présence du réalisateur en partenariat avec Rue89 Strasbourg

Cinéma Star Saint-Exupéry 18 Rue du 22 Novembre, 67000 Strasbourg

