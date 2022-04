Mediaciones originales / médiations originales Musée de Grenoble Grenoble Catégories d’évènement: Grenoble

Des élèves du lycée International Europole de Grenoble proposent de la danse, de la poésie, du théâtre… devant les œuvres de la collection espagnole du musée : Zurbarán, Ribera, Equipo Cronica, Chillida et Muňoz. Ces propositions sont enrichies de commentaires des œuvres de Picasso, González, Mirò et Iglesias par les médiateurs du service des publics. Place aux lycéens de la section espagnole du lycée Europole ! Musée de Grenoble 5 place de Lavalette, 38000 Grenoble, Grenoble Isère

