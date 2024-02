Média-bazar Le Diapason – Université de Rennes Rennes, mercredi 20 mars 2024.

Impromptu de théâtre de masque en espace public Mercredi 20 mars, 12h45 1

Du 2024-03-20 12:45 au 2024-03-20 13:15.

Dans un monde submergé par la présence des médias, 6 personnages masqués tentent de trouver leur place et de se faire une opinion sur la société dans laquelle ils évoluent. Et si au milieu de ce torrent d’informations, on faisait une pause ? Tu penses à quoi toi, tout de suite, maintenant ?

Apres plusieurs mois à découvrir et à travailler le jeu masqué en espace public, des étudiants de l’université de rennes 1 vous invitent à vous questionner et à rire sur cette folie médiatique qui donne parfois le vertige

Le Diapason – Université de Rennes Allée Jules Noël 35042 Rennes Quartiers Nord-Est Rennes 35042 Ille-et-Vilaine

culture@univ-rennes1.fr 02 23 23 55 68

