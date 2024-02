MEDHI ET LES BROCHETTES Bellegarde, dimanche 29 septembre 2024.

MEDHI ET LES BROCHETTES Bellegarde Loiret

CONTE OLFACTIF

CONTE OLFACTIF ; Conte Olfactif inspiré des contes de Nasreddin Hodja, Maroc

Lʼhistoire se déroule au Maroc. On pénètre dans le souk de Marakech en compagnie dʼun petit garçon

qui nous guide, avec son nez les yeux fermés, dʼéchoppes en échoppes…

Quand il entre dans le ventre bouillonnant de la Medina, Medhi ferme les yeux et ouvre grand ses narines. Il plonge dans les senteurs si caractéristiques de chacune des boutiques… Traces odorantes qui le guideront jusquʼau chemin de lʼécole … Ça commence fort, ca commence très fort…

Odeur du cuir Odeur dʼÉpices A travers ce conte et ses odeurs, ce sont des questions plus sociales qui sont abordées : lʼargent, la faim et surtout de la justice. Ce conte questionne aussi la relation entre le goût et lʼodorat et met en valeur la place importantes . 1313 13 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-29 16:00:00

fin : 2024-09-29

Allée du Château

Bellegarde 45270 Loiret Centre-Val de Loire claudine.hommey@comcomcfg.fr

L’événement MEDHI ET LES BROCHETTES Bellegarde a été mis à jour le 2024-02-26 par OT GATINAIS SUD