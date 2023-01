Med’Flix – le ciné club Haguenau Haguenau Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Med’Flix – le ciné club Haguenau, 14 janvier 2023, Haguenau . Med’Flix – le ciné club 24 Rue du Maire André Traband Haguenau Bas-Rhin

2023-01-14 – 2023-01-14 Haguenau

Bas-Rhin Vous aimez les films et les séries, mais il y a trop de choix, trop de plateformes et vous ne savez plus où donner de la tête ? Vous adorez recevoir des conseils et discuter de vos dernières trouvailles ? Ce club est fait pour vous ! Venez partager vos coups de coeur et découvrir les conseils de votre bibliothécaire, le deuxième samedi du mois. En bonus, vous aurez un aperçu des prochains achats DVD qui vous seront proposés au catalogue de la médiathèque ! +33 3 88 90 68 10 Haguenau

dernière mise à jour : 2023-01-07 par

