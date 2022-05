MEDERIC COLLIGNON – JUS DE BOCSE LE TRITON, 18 juin 2022, Les Lilas.

LE TRITON, le samedi 18 juin à 20:30

« Mon aventure avec le Jus de Bocse prend un virage important car le groupe va enfin jouer… ma musique. Cette période est peu banale. Pendant deux mois, la plupart des morceaux vont surgir de ma « geôle improvisée », avec toutes les émotions qui accompagneront ces semaines de façon homochromique mais…masquée. Puis le vide, la conscience ébranlée, le doute habillé d’un futur plus sombre. Et très vite, les réflexes du vivant reviennent. Il faut jouer, porter, écouter, respirer, danser, rire. Et la musique réapparaît, l’esprit rasséréné, et le stylo dessine des sons, des courbes folles, le désir et le plaisir réappropriés… Le Jus de Bocse invite pour ce cornet de bord original intitulé « Arsis Thesis » non pas deux mais trois sublimes saxophonistes inspirés pour partager cette nouvelle épopée avec mes camarades de jeu et… de cœur. Un programme dense et dansant, riche et rythmé, né d’une époque complexe et commune. Le doute s’est dissout et je sais assurément aujourd’hui à quoi sert la musique : à nous donner des ailes tous et toutes ensemble ! » Médéric Collignon **Médéric Collignon** cornet, voix, clavier, samples, compositions **Yvan Robilliard** piano, claviers **Emmanuel Harang** basse électrique **Nicolas Fox** batterie, électroniques **Pierrick Pédron** saxophone alto **Géraldine Laurent** saxophone alto **Christophe Monniot** saxophone sopranino

