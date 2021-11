Paris Sunset Sunside Paris Médéric COLLIGNON & Friends Sunset Sunside Paris Catégorie d’évènement: Paris

Sunset Sunside, le samedi 22 janvier 2022 à 20:30

Mederic Collignon ; Yvan Robillard ; Stephane Kerecki ; Fabrice Moreau

tarif unique : 30€

Le troublion du jazz fait parti de notre short-list. Il a le don de transformer l’énergie musicale en note de musique. Improvisateur à l’infini. Sunset Sunside 60 rue des lombards Paris Quartier Les Halles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T20:30:00 2022-01-22T22:00:00

