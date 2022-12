Matinale loi de finances 2023 : « Vers la transition écologique et le soutien des entreprises en pleine crise énergétique » MEDEF Lyon Catégorie d’évènement: Métropole de Lyon

Matinale loi de finances 2023 : « Vers la transition écologique et le soutien des entreprises en pleine crise énergétique »

Jeudi 12 janvier 2023, 08h15
MEDEF Lyon

Gratuit sur inscription

Après la crise sanitaire, les entreprises doivent faire face à une crise financière avec une inflation croissante, qui annonce d'autres crises (économique, énergétique, sociale…). Alors bien que bénéficiant encore des impacts de la relance de 2022, il est temps d'accompagner les entreprises à faire de ces crises l'opportunité d'évoluer vers leur transition écologique.

Actualité fiscale, sociale, juridique et patrimoniale des entreprises et des particuliers, les experts d’implid ainsi que les différents intervenants vous proposent de faire le point sur la nouvelle loi de finances et sur les perspectives économiques 2023 (crédit d’impôt en faveur de la rénovation énergétique, régime d’exonération aux jeunes entreprises innovantes,…)

Cette matinale sera donc dédiée à aborder les différents dispositifs soutenant la transition écologique pour les entreprises et l’innovation. Programme :

8h15 : Accueil Café

8h30 : Mot d’accueil

8h40 : Présentation des principales dispositions de la loi de finances 2023

9h30 : Décryptage DRFIP et Mouvements des Entreprises de France

10h00 : Echanges avec la salle

10h30 : Fin de la réunion Intervenants :

Marie – Pascale ANTONI – Directrice des affaires fiscales – Mouvement des Entreprises de France

Kévin BERODIER, Avocat Fiscaliste implid Légal

Clémence GUIDI, Avocate Fiscaliste implid / Duteil

Pascal ROTHE, Directeur Régional des finances publiques – DRFIP d’Auvergne Rhône-Alpes

Bernadette RABIAU, Directrice du Pôle gestion fiscale de la DRFIP d’Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône Nombre de places limité – Inscription préalable obligatoire

Contact : Laetitia POST

laetitia.post@medeflyonrhone.com

04 78 77 07 01 Pour toute demande d’informations supplémentaires contacter :

Bruno VERNEY- Directeur du pôle social, services aux adhérents & mandats

bruno.verney@medeflyonrhone.com

04 78 77 07 01

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-12T08:15:00+01:00

2023-01-12T10:30:00+01:00 MEDEF Lyon Rhône

